Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülüyor - Son Dakika

Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülüyor

21.05.2021 11:27
Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülüyor, System.String[]

Kronik kas iskelet ağrısı, yorgunluk, hafıza problemleri, uyku bozukluğu, duygu durum değişiklikleri gibi şikayetlere yol açan fibromiyalji sendromu hakkında önemli bilgiler aktaran Uzman Fizyoterapist Ayşegül Şahin, "Fibromiyalji sendromu bireylerde ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara...

Kronik kas iskelet ağrısı, yorgunluk, hafıza problemleri, uyku bozukluğu, duygu durum değişiklikleri gibi şikayetlere yol açan fibromiyalji sendromu hakkında önemli bilgiler aktaran Uzman Fizyoterapist Ayşegül Şahin, "Fibromiyalji sendromu bireylerde ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Sendrom, özellikle erişkin kadınlarda daha sık görülmektedir" dedi.

Beykent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Ayşegül Şahin, fibromiyalji sendromunun toplumda özellikle erişkin kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade ederek, "Fibromiyalji sendromlu bireylerde nöroloji ve kas iskelet sistemi muayenesi, laboratuvar ve radyolojik test sonuçları ile bireylerin şikayetleri birbiriyle uyuşmayabilir. Fiziksel muayene ve test sonuçları normal olmasına rağmen, fibromiyalji sendromu bireylerde ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır" diye konuştu.

"18 NOKTADAN EN AZ 11'İNDE AĞRILI YANIT ALINMALI"

Fibromiyalji sendromlu bireylerde ağrının yerleşiminin değişken olduğunu ve ağrının vücudun farklı bölgelerinde farklı şiddette hissedildiğini belirten Şahin, "Tek bir noktaya yerleşmiş veya bir bölgeye odaklanan ağrı fibromiyalji olarak tanımlanmaz. Fibromiyalji sendromu tanısı için 18 muhtemel tetik noktadan en az 11 tanesinde ağrılı yanıt alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Kronik yaygın ağrı ve belli bölgelerde artmış hassasiyet ile birlikte yorgunluk, uyku bozukluğu, parestezi (ciltte karıncalanma, uyuşma hissi), şişlik hissi, baş dönmesi, güçsüzlük, bilişsel problemler ve psikolojik stres fibromiyalji sendromlu bireylerde en sık rastlanan belirti ve bulgular arasındadır. Fibromiyalji sendromunda görülen sürekli ağrı, uyku, yorgunluk gibi semptomlar, fiziksel ve duygusal bir stres de oluşturmaktadır. Bununla birlikte sürekli ağrı nedeniyle bireylerde hareket etmek istememe ya da hareket korkusu gelişebilmektedir."

Hastalığın tedavisinde ilaç uygulamalarının yanı sıra destek tedavi olarak fizyoterapi uygulamalarından da yoğun olarak faydalanmanın mümkün olduğunu söyleyen Şahin, "Ağrı en belirgin şikayetlerden biridir ve yanıcı, batıcı, sızlayıcı gibi farklı biçimlerde ifade edilebilmektedir. Tüm vücuda yayılım gösteren sabah tutukluğu, yorgunluk, uyku bozukluğu ve yorgun uyanma, özellikle ellerde ve kollarda uyuşma ve karıncalanma hissi görülebilmektedir. Bunların haricinde daha az sıklıkla gerilim tipi baş ağrısı, migren, anksiyete, depresyon, irritabl bağırsak sendromu, irritabl mesane sendromu, bilişsel bozukluklar, huzursuz bacak sendromu gibi tablolar da fibromiyalji sendromunda eşlik edebilmektedir ancak bu belirtilerin hiçbiri görülmeyebileceği gibi yalnızca birkaçı da görülebilir."


Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülüyor

Beykent Üniversitesi, Fibromiyalji, İskelet, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülüyor - Son Dakika


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