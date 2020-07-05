Fibula kemiği kırılan Batuhan'a futbol camiasından destek - Son Dakika

Fibula kemiği kırılan Batuhan'a futbol camiasından destek

Altınordu'nun genç oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nun dün akşam oynanan Bursaspor maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucunda fibula kemiği kırıldı.

Altınordu'nun genç oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nun dün akşam oynanan Bursaspor maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucunda fibula kemiği kırıldı. 19 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık üzerine futbol camiasından destek mesajları geldi.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı


TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Altınordu, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ancak maça skor değil Altınordu'nun 19 yaşındaki futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Maçın 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl'le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Batuhan Kırdaroğlu oyuna devam edememişti. Bursa'da bir hastaneye kaldırılan Batuhan'ın sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. İlk tedavisi Bursa'da yapılan genç oyuncunun takımla birlikte İzmir'e gelerek ameliyat olacağı açıklanmıştı.


Futbol camiası Batuhan'a destek verdi


Genç oyuncunun yaşadığı sakatlık üzerine maçın hemen ardından hastaneye gelen Bursasporlu Tayfut Bingöl, Batuhan'dan özür dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 19 yaşındaki Batuhan'ın sakatlığına futbol camiası da sessiz kalmadı. Altınordu'nun sezon başında Göztepe'den kiraladığı Batuhan için Göztepe, Bursaspor, Pendikspor kulüpleri başta olmak üzere birçok futbolcu ve taraftarlardan destek mesajları yağdı. Bursaspor taraftarları, alınan galibiyetin hiçbir önemi olmadığını ve genç oyuncunun kısa sürede sahaya dönmesini beklediklerini söyleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - İZMİR

Altınordu, Bursaspor, Futbol, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fibula kemiği kırılan Batuhan'a futbol camiasından destek - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:22 Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
16:55
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
16:39
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 18:03:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fibula kemiği kırılan Batuhan'a futbol camiasından destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]