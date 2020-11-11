Fidan ailesinin acı günü - Son Dakika

Oltu'nun Başaklı Mahallesi sakinlerinden olan Zöhre Fidan(83) önceki gün Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi görürken akciğerlerinde enfeksiyon oluşması sonucu hakkın rahmetine kavuştu.

Başaklı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zöhre Fidan'ın cenazesi Başaklı mahallesi mezarlığında dualarla toprağa verildi.

İçişleri Bakanını Özel Kalem Müdürü Mehmet Hamdi Özçelik'in anneannesi ve Erzurum Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürü Hanifi Fidan ile Oltu eşraflarından Hamza Fidan'ın anneleri Zöhre Fidanın ölümü Fidan ailesini derinden üzdü. Dört çocuk 14 torun sahibi olan Zöhre Fidanın cenazesine Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar Paşa, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde pandemi önlemlerine dikkat edildi. - ERZURUM