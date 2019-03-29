Son Dakika Haberleri: Fidan Alabilmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar

Fidan Alabilmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar

7 dakika önce

Fidan alabilmek için birbirleriyle yarıştılarTOKAT - Tokat'ta vatandaşlar meyve ve çam fidanı alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Fidan Alabilmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar, System.String[]
Fidan alabilmek için birbirleriyle yarıştılar

TOKAT - Tokat'ta vatandaşlar meyve ve çam fidanı alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Tokat'ta Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü tarafından, 'Türk Tarımının parlayan yıldızı Tokat' tarım projesi kapsamında fidan dağıtımı yapıldı.
Tokat Valisi Ozan Balcı'nın öncülüğünde yapılan fidan dağıtımında 2 bin 500 adet elma, 500 adet ceviz, bin adet kiraz, 5 bin adet sedir, 500 badem, 500 adet akdut ağacı olmak üzere toplam 10 fidan adeta vatandaşlarca yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar kamyondan dağıtılan fidanlardan alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Fidan almakta zor anlar yaşayan öğrencilere öğretmenleri yardımcı oldu. Dağıtılan fidanları bolca alan vatandaşlar, fidanları poşetlerine doldurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:00 Kaynak: İHA

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