Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding 100'ün üzerinde noktada başlayan ve büyük bölümü kontrol altına alınmakla birlikte bir kısmı halen devam eden orman yangınları için verilen mücadelenin yanında yer alarak, yaraların sarılmasına destek oluyor.
İstanbul'dan gönderilen ve dün gece Fethiye Kaymakamlığı'na teslim edilen ekipmanlar arasında, 2.750 yangın tüpü ve yangın ekipmanı, iki adet 44kVA jeneratör, yanmaz çizme, yanmaz eldiven ve itfaiyeci kıyafetleri yer alıyor.
Cengiz Holding'in orman yangınları ile mücadelenin sürdüğü bölgelere ve sahada etkin destek veren sivil toplum kuruluşlarına desteğinin devam edeceği kaydedildi.
Cengiz Holding, yangında küle dönen arazilerin yeniden yeşermesi için TEMA'ya 500 bin liralık fidan bağışı yapmıştı. Ancak TEMA Vakfı, söz konusu bağışı kabul etmemişti. Reddedilme nedeni olarak ise Cengiz Holding'in doğaya zarar vermesi olarak gösterildiği öne sürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı - Son Dakika Ekonomi