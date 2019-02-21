Son Dakika Haberleri: Fidan Bizden Yetiştirmesi Sizden

Fidan Bizden Yetiştirmesi Sizden

41 dakika önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sultandağı'nda düzenlenen fidan dağıtım törenine katıldı.

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Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sultandağı'nda düzenlenen fidan dağıtım törenine katıldı.İlçe Belediye düğün salonu önünde düzenlenen programa Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu, daire müdürleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Törende konuşan Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Tarımın ve kirazın merkezi Sultandağı'nda yeni bir metotla kiraz üretimi sağlayacak bir hizmeti hep beraber başlatıyoruz. Tarım her dönem insanların en büyük uğraş alanlarından biri olmuştur. Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren sanayi ve diğer hizmet alanlarına kayan ağırlık, gıdanın önem kazanmasıyla yeniden tarıma dönmeye başladı.

Gıdanın her türlü alanında ilimizde üretim yapılmaktadır. Birçok alanda Türkiye genelinde birinci, ikinci ve üçüncüyüz. Hayvancılık sektöründe de önemli bir potansiyele sahibiz. Üretim yanında elbette pazarlamada önemli. Sultandağı kirazı başta olmak üzere birçok ürünümüz ihraç ediliyor. Kirazımız bir numara ama kalitesi ve ihracatının arttırılması da oldukça önemli."

Konuşmanın ardından Sultandağı ve Çay'daki 150 çiftçiye 15 bin adet sertifikalı yarı bodur kiraz fidanının dağıtımı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:46 Kaynak: AA

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