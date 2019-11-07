Fidan diken çocuklara bisiklet hediyesi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçtiğimiz hafta belediye olarak gerçekleştirdikleri fidan dikme çalışmalarına katılan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek bisiklet hediye etti.



Önce öğrenciler belediyenin fidan dikme ve yeşil alan oluşturma çalışmalarına katılarak örnek bir davranışta bulundu, ardında da bundan etkilenen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu öğrencileri yaşadıkları evlerde ziyaret ederek bisiklet hediye etti. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Bozan ve Üstündağ ile Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki İlcan ve Taşkın ailelerine konuk olan Başkan Beyoğlu, ailelerle sohbet etti ve çocuklara bisiklet hediyelerini takdim etti. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Başkan Beyoğlu çocuklarla beraber resim çektirerek sevinçlerine ortak oldu.



"Çocukların örnek davranışı herkese örnek olmalı"



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geleceğin teminatı olarak gördükleri çocukların fidan dikme çalışmalarına katılarak ortaya koyduğu duyarlı davranışların topluma örnek olmasını istediklerini dile getirdi. Beyoğlu, "Fidan dikme çalışmalarımıza katılarak çalışkanlıklarıyla dikkat çeken çocuklarımıza hediye vermek istedik. Bu yüzden ailelerini ziyaret ederek sembolik olarak bisiklet hediye ettik. Onları mutlu görmek bizim için tarifsiz bir duygu ve mutluluktur. Yeşil bir gelecek ve çevre için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz " dedi.



Çocuklar ve aileleri ise örnek davranışlarından dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR