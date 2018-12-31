Fidan Dikimi Teşviki İçin Ücretsiz Paket Yeşil Çay Dağıtıldı

KIRKLARELİ AA) - Kırklareli
Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen "Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim" sloganıyla 2019 fidanın dağıtıldığı etkinlikte, ücretsiz paket yeşil çay da verildi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı
'nda, yılbaşında süs amaçlı ağaç kesilmesinin önüne geçmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.
Vatandaşların fidan alabilmek için uzun kuyruk oluşturması dikkat çekti.
Öte yandan etkinlikte, fidanların toprakla buluşturulmasının teşvik edilmesi amacıyla vatandaşlara paketler halinde ücretsiz yeşil çay da verildi.
Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların fidan dağıtım etkinliğine ilgi göstermesinde büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.
Uzun zamandır böyle kuyruk görmediklerini ifade eden Terzi, yeni yıl nedeniyle 2019 çam, ıhlamur ve ceviz fidanını vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.
Yeni yıla fidan kesmeden girmeyi amaçladıklarını anlatan Terzi, "Bu etkinlikteki amacımız, yeşil alanlarımızı arttırmak. Vatandaşlarımıza ağaç dikme sevgisini aşılamayı hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımızın ilgisi de gayet iyi. Vatandaşlarımız sırasına girmiş, bu da medeniyetin göstergesi. Çok güzel, ben de çok mutlu oldum." dedi.
Önder Terzi, ormanda ağaç kesen vatandaşlar hakkında yasal işlem uyguladıklarını da sözlerine ekledi.