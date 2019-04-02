Son Dakika Haberleri: Fidan Dikimine Atları ile Geldiler

Fidan Dikimine Atları ile Geldiler

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu bahçesine fidan dikimine birkaç öğrencinin atları ile birlikte eşlik etmesi ilginç anlara sahne oldu.

Fidan Dikimine Atları ile Geldiler, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu bahçesine fidan dikimine birkaç öğrencinin atları ile birlikte eşlik etmesi ilginç anlara sahne oldu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan fidan dikim etkinliğine Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Baş Mühendis Ender Tuncer, İşletme Müdürü Akın Akman, Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çalışkan, Müdür Yardımcısı Dr. Cafer Yıldırım ve öğrenciler katıldı.

Fidan çukurları daha önce hazırlanan alanda toplanan katılımcılar, 210 adet fidanı toprakla buluşturdu. Ayrıca çit oluşturmak amacıyla 300 adette mazı dikildi. Karaçam, sedir, ladin, servi gibi ibreli türlerin yanı sıra, ıhlamur, çınar, huş, leylak, ateş dikeni, berberis, süs eriği gibi yapraklı türler de dikildi.

Fidan dikiminde bir konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "Orman Haftası Kutlamaları çerçevesinde birçok kurum ve okul ile fidan dikimi yaptık. Herhalde bunların içinde en farklı olan bugündü. Fidan dikerken öğrencilerin bizlere atları ile eşlik etmeleri unutulmaz bir anı oldu" dedi.

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çalışkan ise, kısa sürede toprak hazırlığı yaparak fidanları temin eden Orman Teşkilatına teşekkür etti.

Fidanların dikilmesi ve can suyunun verilmesin ardından etkinlik sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:58 Kaynak: İHA

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