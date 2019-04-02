Son Dakika Haberleri: Fidan Dikimine Atlarla Eşlik Ettiler

Fidan Dikimine Atlarla Eşlik Ettiler

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan Dikimine Atlarla Eşlik Ettiler, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidan dikim etkinliğine Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yüksekokulun müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan ve diğer ilgililer ile öğrenciler katıldı.

Fidan çukurları daha önce hazırlanan alanda toplanan katılımcılar, 210 fidanı toprakla buluşturdu. Ayrıca çit oluşturmak amacıyla 300 de mazı dikildi. Karaçam, sedir, ladin, servi gibi türlerin yanı sıra, ıhlamur, çınar, huş, leylak, ateş dikeni, berberis, süs eriği gibi yapraklı türler de dikildi.

Orman Bölge Müdür Temel, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde birçok kurum ve okulla fidan dikimi yaptıklarını bildirdi.

Doktor Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan ise kısa sürede toprak hazırlığı yaparak fidanları temin eden orman teşkilatına teşekkür etti.

Bu arada at üzerindeki öğrencilerin fidan dikenlere eşlik etmesi güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:27 Kaynak: AA

Hakan Çalışkan, Mahmudiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel
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