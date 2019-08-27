Son Dakika Haberleri: Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan destek
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Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan destek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.

Fidan dikme etkinliğine Oktay'dan destek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.

Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan, "Saatlerinizi 11 Kasım Saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı elele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, "Fidan umuttur, gelecektir. Daha yeşil bir Türkiye için, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Tarım ve Orman Bakanlığının etkinlikle ilgili paylaşımını retweet etti.

Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:02 Kaynak: AA
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