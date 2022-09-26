"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" Anadolu eğitimlerine Samsun'dan başladı - Son Dakika
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"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" Anadolu eğitimlerine Samsun'dan başladı

26.09.2022 23:45
"Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi" Anadolu eğitimlerine Samsun'dan başladı

Fidan Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi, 3 yıldır Anadolu'nun farklı şehirlerinde verdiği sinema eğitimlerine devam ediyor.

Fidan Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi, 3 yıldır Anadolu'nun farklı şehirlerinde verdiği sinema eğitimlerine devam ediyor.

Bugüne kadar 12 şehirde sinemayla ilgili gençlerle bir araya gelen akademi, bu yıl da Anadolu eğitimlerine Samsun'dan başladı. Yoğun başvuru dönemi ve mülakatların ardından seçilen 20 öğrenciye Samsun'da 7 gün boyunca çeşitli eğitimler verildi.

Öğrenciler "Senaryo Yazarlığı", "Yönetmenlik" ve "Genel Sinematografi," "Kurgu Montaj Teknikleri", "Sinemada Anlam Arayışı", "Oyunculuk, Festival Süreci ve Film Fonlama" ile "Set Düzeni" gibi birçok konuda dersler ve atölye çalışmalarının ardından aldıkları teorik eğitimle set sürecine girdiler.

Öğrenciler ekipmanlarla tanışıp, Samsun'un yöresel simgelerinden biri olan kispet imalatı üzerine 2 gün boyunca bir belgesel çekimi yaptı.

Fidan Sanat Vakfı Genel Sekreteri ve Akademi Genel Koordinatörü Cemil Nazlı, Samsun İl Kültür Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve paydaş sivil kurum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla öğrencilere sertifikaları verildi. Programın 4 ilde daha gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Akademiye dair detaylı bilgiye "www.hbssinemaakademi.com adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: AA

İstanbul, Sinema, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi' Anadolu eğitimlerine Samsun'dan başladı - Son Dakika

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