Fidan satışlarına ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Fidan satışlarına ara verildi - Son Dakika

Fidan satışlarına ara verildi

6 saat önce

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında perakende fidan satışları geçici olarak durduruldu.

Fidan satışlarına ara verildi, System.String[]

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında perakende fidan satışları geçici olarak durduruldu.


Personel yetersizliği ve Korana virüs salgını tehlikesi nedeniyle, sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara direk fidan satışı yapılmayacak. Toptan satışlara ve ağaçlandırma sahalarına fidan sevkiyatına ise devam edilecek.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz fidan dikim mevsiminde böyle bir karar almak zorunda kalmamız nedeniyle Eskişehir halkından özür diliyor, vatandaşlarımızın fidanlarını sonbaharda dikmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:04 Kaynak: İHA

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