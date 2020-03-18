Fidan üreticileri için "pratik aşı seti" geliştirildi - Son Dakika
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Fidan üreticileri için "pratik aşı seti" geliştirildi

6 saat önce

Tokat'ta akademisyenler meyve fidanlarının daha kolay aşılanması için "pratik aşı seti" tasarladı.

Fidan üreticileri için

Tokat'ta akademisyenler meyve fidanlarının daha kolay aşılanması için "pratik aşı seti" tasarladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Türkiye'de fidancılık sektörünü daha ileri seviyelere taşımak, iş gücü ve zamanı düşürmek için aşı seti üzerinde çalıştı.

TÜBİTAK ve Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında Tokat Teknopark'ta öğretim üyelerince tasarlanan setin klipslerinin prototipi tamamlandı.

TOGÜ Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Hakan Polatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri aşı seti ile hem iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanmasını, hem de fidanların üretim miktarı ve kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

"Çiftçilere hem zaman hem de para kazandırmayı hedefliyoruz"

Klasik yöntemler kullanılarak dilcikli kalem aşı yapımı için her bir aşılama işleminin genellikle iki kişi ile gerçekleştirildiği ve işlemin ortalama 2-3 dakika sürdüğünü anlatan Polatçı, şöyle devam etti:

"Biz bu problemi çözmek için bir aşı seti geliştirdik. Aşı seti ile 20-30 saniye gibi kısa bir sürede, el becerisi gerektirmeden ve tek kişi ile bu işlem yapılabilecek. Aşı makası ve aşı klipslerinden oluşan set ile çiftçilere hem zaman hem de para kazandırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında üretilmesi düşünülen elektrikli, taşınabilir aşı makinesi ile el becerisi gerektirmeden, fiziksel güce ihtiyaç duyulmadan, istenilen kalitede ve kısa sürede aşılama işlemi gerçekleştirilebilecek."

Tasarlanan setin arazi şartlarında ve fidan üretimi yapılan tesislerde kullanılabileceğini aktaran Polatçı, "Aşılama işlemi sırasında düzgün kesim yapılamaması, yoğun güç gereksinimi, işlemin uzun zaman alması gibi birçok problemle karşılaşılmaktadır. Bu işlem üstün bir el becerisi gerektiriyor ve bu işi yapan kişilere yüksek ücretler ödeniyor. Biz bunu engellemek için böyle bir ürün geliştirdik." diye konuştu.

Üreticilerin aşı makasıyla düzgün bir kesim yapabileceğinin altını çizen Polatçı, "Aşı bölgesinin kapatılması için tasarlanan klips, dış etkenlere dayanıklı, uzun ömürlü, ekonomik, tekrar kullanılabilir ve özellikle pratik olması sebebiyle iş gücü ve zaman kayıplarını en aza indirebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pratik aşı setini hem çiftçilerin hem de profesyonel fidan üreticilerinin kullanabileceğini dile getiren Polatçı, araştırma enstitüleri ve üniversitelerin de aşılama işlemi gerçekleştirdiklerini, setin onlar için de uygun bir set olacağını aktardı.

Polatçı, projenin makine tasarımı üzerinde çalıştığını, TOGÜ Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Onur Saraçoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karadağ'ın da saha işlemlerini yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:34 Kaynak: AA

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