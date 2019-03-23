Son Dakika Haberleri: Fidan Üretiminde Kullanılan Topraktan Top Mermisi Çıktı

Fidan Üretiminde Kullanılan Topraktan Top Mermisi Çıktı

1 saat önce

Eyüpsultan'da bitki üretimi için kullanılan toprağın içinden top mermisi çıktı.

Fidan Üretiminde Kullanılan Topraktan Top Mermisi Çıktı, System.String[]
Eyüpsultan'da bitki üretimi için kullanılan toprağın içinden top mermisi çıktı. Mermi, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

Eyüpsultan'da park, bahçe, çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği alanda toprağın içinde top mermisi bulundu. Üretim tarihi ve nereden geldiği belirlenemeyen top mermisi, fidan üretiminde kullanılmak için İstanbul'un çeşitli bölgelerinden getirilen toprağın içinde bulundu. Toprak yığınlarının arasında top mermisinin fark edilmesinin ardından olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından mermi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:50 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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