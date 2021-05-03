Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak - Son Dakika

Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak

03.05.2021 10:13
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak, System.String[]

Adana'da deneme amacıyla ejder meyvesi alan girişimci, tuttuğunu görünce 2 bin 200 fidan daha alıp bahçe kurdu. 5 bin adet meyve almayı bekleyen vatandaş, ilk yılında 100 bin TL kazanacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde denemek için bir ejder meyvesi (pitaya) dikip 2 meyve alan üretici 2 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu. 5-6 üreticiyle kooperatif kurup tek elden ürünleri ihraç etmek istediklerini belirten Recep Ak, bölge üreticisine örnek olmak istediğini söyledi. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek olarak Damyeri Mahallesi'nde, Thai Red, Vietnamese White, Macenta, Royal ve Colombia kırmızısı türü ejder meyvesi diken Recep Ak, onlara gözü gibi bakıyor.

Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak

İLK SEZONDA 100 BİN TL KAZANACAK

Tropikal iklim meyvesi guava, aronya, avokado ve lavanta denemeleri de yapan Recep Ak, "Hedefim bölgeye örnek olmak. Burada geleneksel tarım dışında üretim yaparak bölgeye katkı sağlamanın peşindeyim. Bu alandan bir yıl sonra 5 bin adet meyve bekliyoruz. Bir sezonda 100 bin TL getirisi var senede iki katı ve seneye daha fazla artarak devam ediyor. Ejder meyvelerinin bakımını, budamasını yapıyorum. Pandemide burada doğa tabiat ile iç içe çocuğum gibi seviyorum ürünlerimi. Çevre köylerden yatırım yapmak isteyenler geliyor. Ejder meyvesinin faydaları insan sağlığı için diyabet tip 2 hastalıklarını tedavi ettiği özellikle zayıflama ve ciltte botox etkisi var. Vitamin deposu olan bir meyve. Hassas bir bitki" diye konuştu.

Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak

"İHRACAT YAPACAK KAPASİTEMİZ VAR"

Osmaniye, Mersin, Ceyhan ve Erdemli'de 5-6 üreticiyle kooperatif kurup tek elden ürünleri ihraç etmek istediklerini anlatan Ak, "Bunu en fazla tüketen Avrupa olduğu için Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa'da pazarı var. Arap ülkeleri, Dubai, Asya ve Avrupa'ya ihracat yapacak kapasitemiz var. Bunu başarmak için uğraşıyorum" dedi.

Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak

Kooperatif, Hisarcık, Adana, Kozan, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak - Son Dakika Ekonomi


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