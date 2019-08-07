"Fidancılıkta ihraç edebilen bir konuma geldik"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, fidancılık sektöründe artık ithal eden değil, yavaş yavaş ihraç edebilen bir konuma geldiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, fidancılık sektöründe artık ithal eden değil, yavaş yavaş ihraç edebilen bir konuma geldiklerini belirtti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Özkaldı, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özkaldı, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya geldi.

Yüce, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Kısa süre içerisinde büyük işlere girişen Başkan Yüce'ye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özkaldı, "Bakanlığımızla da çok ortak projeler var. Hem bu gündem olan konular hem de bundan sonra gündem olabilecek, bakanlığımızı ilgilendiren bütün konularda Sayın Başkanımızın yanındayız." dedi.

"İtalya'ya bile artık fidan ihraç ediyoruz"

Özkaldı, fidancılık konusunda Orman Genel Müdürlüğünün güzel faaliyetleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eskiden tamamen dışa bağımlıyken özel sektörün de bu işe dahil olması marifetiyle fidancılık inşallah iyi yolda ilerliyor. Artık ithal eden değil, yavaş yavaş ihraç edebilen bir konuma geldik. Fidancılıkta en ileri ülkelerden bir tanesi İtalya. Arkadaşlarımızdan gelen bilgi, bugün biz İtalya'ya bile artık fidan ihraç edebilen bir ülke haline gelmişsek, demek ki doğru yoldayız. Bu konuda Sayın Başkanımızın yapmak istediği şeylerde biz kendisine yardımcı olmak isteriz."

Sakarya'nın İzmir'den sonra süs bitkiciliği konusunda çok iyi olduğunu bildiklerini ifade eden Özkaldı, bu konuda gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Melen Balsuyu Projesi'ne de değinen Özkaldı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 69 kilometresi burada. Sayın Başkanımız da dahil olmak istiyor, burayı daha güzel hale getirmek istiyor. Hiçbir olumsuzluk yok. Burada yapılacak işler, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık faaliyetleri, kendisi terapi merkezleri yapmak istiyor, ekoturizm faaliyetleri, bisiklet ve yürüyüş yolları... Melen Balsuyu Projesi yanında bir mesire yeri kuruluşu yapalım. Orada Orman Genel Müdürlüğümüzce planladığımız arıcılık ve sizin önerdiğiniz apiterapiyle ilgili faaliyetler bu mesire yerinde belediye tarafından yapılabilir. Bu konuda bir çerçeve, protokol hazırlarız. Bizim arkadaşlarımız yine oranın bakımını, ıslahını yaparlar. Sizler de etrafındaki bisiklet ve yürüyüş yollarıyla ilgili halkımızın daha çok istifade edebileceği konularda belediye olarak faaliyetlerinizi yaparsınız diye düşünüyorum."

Özkaldı, Maden Deresi, Acarlar Longozu ve baraj çalışmalarına yönelik taleplere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından beraberindekilerle Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne geçen Özkaldı, daha sonra Sapanca ilçesindeki bir fidanlıkta incelemelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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