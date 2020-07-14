Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu - Son Dakika

Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına fidan dikildi.

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına fidan dikildi.

MSKÜ, her yıl olduğu gibi bu yıl da demokrasinin ve milli beraberliğin kazandığı 15 Temmuz haftası boyunca çeşitli konferanslara, panellere ve sergilere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük ve Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Üniversite yerleşkede bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.Rektör Çiçek, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolunun fidan dikmek olduğunu belirterek, bugünün gençlerinin bu fidanları gördükçe vatan ve millet sevgisiyle bu topraklara kök salmaya ve bir ağaç gibi hür ve dimdik durmaya devam edeceklerini söyledi.

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Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu - Son Dakika
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
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