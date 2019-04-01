Fidanlar Gelecek İçin Toprakla Buluşturdu

Bilecik'in Osmaneli Balaban İlkokulu 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Okul Temsilcisi Eymen Öktem ve yardımcısı Ayşe Rana Özkan, gelecek adına güzel bir projeye imza attı.

Bilecik'in Osmaneli Balaban İlkokulu 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Okul Temsilcisi Eymen Öktem ve yardımcısı Ayşe Rana Özkan, gelecek adına güzel bir projeye imza attı.



Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenciler, Balaban İlkokulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne fidan dikmek istediklerini belirterek girişimde bulundular. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iznini aldıktan sonra Orman İşletme Şefliği'ne başvurarak taleplerini ileten gençlerin bu örnek davranışına duyarsız kalamayan Orman İşletme Şefliği hemen bir organizasyon yaptı. Toplam 3 sınıf ve 82 öğrencinin katıldığı bir etkinlik düzenlenerek Osmaneli Çerkeşli köyü yolu üzerinde öğrenciler, öğretmenler ve Orman İşletme Şefliği personeli ile birlikte çok sayıda akasya fidanını toprakla buluşturuldu.



Dünyayı daha yaşanabilir bir ortama dönüştürmeye yönelik öğrencilerle ile birlikte böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirten okul Müdürü Mustafa Çalışkan "Yeni nesillere dünyayı daha güzel bırakmak için öğrencilerimiz proje hazırlayıp bize başvuruda bulundu. Biz de öğrencilerimizin böyle sosyal sorumluluk projelerini dikkate alarak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği ile ortaklaşa Çerkeşli köyünde yol kenarını bizim için en iyi şekilde hazırlayıp öğrencilerimizin burayı ağaçlandırmasını sağladılar. Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bu projede bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Okul Temsilcisi Eymen Öktem ise "Böyle güzel bir fırsatı bizlere verdikleri için en başta Kaymakamımız Naif Yavuz'a bizlerin köye gitmesini sağlayan Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Okul Müdürü Mustafa Çalışkan, öğretmenlerimize, Çerkeşli köyüne ve Orman İşletme Şefliği'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

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