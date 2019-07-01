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Fidanlar kitap açtı

25 dakika önce

MERSİN Yazarlar Derneği (MYD) tarafından düzenlenen 'Şiir Festivali' farklı kurgusu ile dikkat çekti.

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MERSİN Yazarlar Derneği (MYD) tarafından düzenlenen 'Şiir Festivali' farklı kurgusu ile dikkat çekti. Fidanların, ağaçların ve basket potasının üzerine iliştirilen kitaplar ile 'her zaman ve her yerde kitap' mesajı verildi.
Derneğin her yıl farklı bir mahallede gerçekleştirdiği organizasyonun bu seferki durağı merkez Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi oldu. 'Kitap tarlasından geliyoruz' yazılı traktör römorkuna doldurulan binlerce kitap, sokaklardaki vatandaşlara hediye edildi. Fidanlara, ağaçlara, kamelyalara hatta basket potasına iliştirilen iliştirilen kitaplar ile kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığı vurgulandı.
MYD Başkanı Rüştü Aydın, "Bizler onun için varız. Okuyacağız, düşüneceğiz ve yazacağız. Okumanın önemini bilmek kadar, okumayı teşvik etmek de bir o kadar önemli. Okumak için elbette ki yazılı eserlere ihtiyacımız var. Mersin'de yazar olan herkesin kitap sahibi olmasını gönülden istiyorum. Çünkü, 'Oku' dediğimiz zaman okuyucu kardeşimize, okuyacağı bir kitap, dergi ya da gazete vermemiz gerekiyor. Bunun için eli kalem tutan, 'Bende yazı hayatında varım' diyen herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyorum" dedi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
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