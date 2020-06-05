Fidanlar Kovid-19 ile mücadele eden kahraman sağlıkçılar için dikildi - Son Dakika

Kars'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılar için hatıra ormanı oluşturuldu.

Valilik ve İl Orman İşletme Müdürlüğü, pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlıkçılar anısına "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" oluşturulması kapsamında fidan dikim töreni düzenledi.

Paşaçayır Ağaçlandırma Sahası'ndaki 5 hektarlık alanda Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin 401 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Kentte çalışan sağlık çalışanları sayısınca fidan diktiklerini anlatan Aksu, "5 hektarlık alanda ağaçlandırma yaptık, ağaçlarımızı dikip sağlık çalışanlarına hibe ediyoruz. Bunların korunması için hem Orman İşletmesi İl Müdürlüğümüz hem de vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Kars'ta ciddi anlamda ağaçlandırma çalışması yaptık, ağaçları dikmenin yanında korumak da çok önemli." dedi.

Aksu, özellikle hayvan otlatanların daha dikkatli olmasını isteyerek bölgede ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aytaç Keskin ise sağlık çalışanlarının hastalarına gösterdiği özenin ağaçlara da göstereceğini belirterek "Sağlık çalışanları fedakarca çalışmasını sürdürüyor, fedakarlığımızı kalıcı hale getiriyoruz. O ağaçlar büyüdükçe de her bir sağlık çalışanımızın yapmış olduğu fedakarlık, toplumumuzun gönlünde büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.