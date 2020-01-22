Fidanlar 'Toprak Dede' anısına dikildi - Son Dakika
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Fidanlar 'Toprak Dede' anısına dikildi

7 saat önce

Yozgat'ta öğrenciler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 'Toprak Dede' lakaplı TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca anısına 100 adet çam fidanı dikti.

Fidanlar 'Toprak Dede' anısına dikildi, System.String[]

Yozgat'ta öğrenciler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 'Toprak Dede' lakaplı TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca anısına 100 adet çam fidanı dikti.


Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir okul bahçesinde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve öğrenciler, 'Toprak Dede' lakaplı merhum Hayrettin Karaca adına 100 adet çam fidanı dikti. Soğuk havaya rağmen fidan dikimine büyük ilgi gösteren öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.


Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen bu etkinliğe katılmanın gururunu yaşadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, TEMA Vakfı Başkanı merhum Hayrettin Karaca'nın Türkiye'nin daha müreffeh hale gelmesi, gelecek nesillere çok daha güzel bir dünya bırakmak üzere hayatını bahşettiğini söyledi. Karaca anısına 81 ilde hatıra ormanı oluşturulduğunu ve 100 adet fidanını toprakla buluşturduklarını anlatan Yazıcı, "Biz de bu vesileyle buradayız. Tüm hizmetleri için kendisine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu fidanlar bundan sonra sevgili gençlerimizin daha da umutlu olması için bir vesile olur" dedi. - YOZGAT

Hayrettin Karaca, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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