Fidanlar Toprakla Buluştu
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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılı dolayısıyla Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:33 Kaynak: İHA
Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılı dolayısıyla Silifke
İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından Polis Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen fidan dikimine Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir
, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal
Arda, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü
, ağaçlandırma bölge şefi Uğur Şahin
, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilçede görevli polis memurları katıldı.
Etkinlikte Kaymakam Şevket Cinbir başta olmak üzere protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından 120 fıstık çamı, 80 mavi servi fidanı dikildi. - MERSİN
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