Fidanlara Kadın Eli Değdi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü çalışmaları arasında yer alan fidan aşılama çalışmaları eğitimli bayan işçiler tarafından hız kesmeden devam ediyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü çalışmaları arasında yer alan fidan aşılama çalışmaları eğitimli bayan işçiler tarafından hız kesmeden devam ediyor.



Hayatın her alanında yer alan kadınlar Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü fidan aşılama çalışmalarında da hünerlerini sergiliyor. Balıkesir Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Balıkesir Fidanlık Şefliği çalışmaları arasında yer alan fidan aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Servi fidanlarına, Leylandi, Gold Rider Leylandi, limoni servi, aşılı mavi servi, aşılı konik servi ile su sediri aşılama işlemleri Fidanlık Müdürlüğü seralarında eğitimli bayan işçiler tarafından yapılıyor. Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünce 1 yıl içerisinde Kara servi anacına 6 bin adet melez servi leylandi, 6 bin adet Gold Rider (Altuni Leylandi), 6 bin adet limoni servi, 4 bin adet aşılı mavi servi, 2 bin adet su sediri, cevizlere 32 bin adet aşılı Amerikan cevizi, kestaneye 2 bin 500 adet aşılı kestane, yaz döneminde Akasya'ya; bin adet aşılı top akasya, bin adet aşılı kırmızı çiçekli akasya), Katalpa'ya bin adet aşılı top katalpa, Dut'a bin adet ters dut, Çakal eriğine; bin adet kızıl süs eriği aşılanıyor. - BALIKESİR

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