Fidanların doğum gününü kutlayan akademisyen ağaçların önemine dikkati çekti - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında ağaçların önemine dikkati çekmek için geçen yıl dikilen fidanların doğum gününü kutladı.

Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukcu, bu kez Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde farklı bir çalışmaya imza attı.

Yerleşkede 1 yıl önce diktiği fidanların doğum gününü toprak ve kozalak götürerek kutlayan Kavukcu, ağaçlarla özçekim yaptıktan sonra 2020'de toprakla buluşturulan fidanların olduğu araziye kireçle "İyi ki doğdun", bu yılki etkinlikte dikilen fidanların bulunduğu bölgeye de "Hoş geldiniz" yazdı.

Kavukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlara özgü doğum günü kutlama geleneğini bir anlamda insandan doğaya dönen bir ritüele dönüştürdüğünü söyledi.

Toprağa verilebilecek en güzel hediyenin yine doğanın kendisi olduğunu ifade eden Kavukcu şunları kaydetti:

"11 Kasım 2020'de dikmiş olduğum çam fidanına kızımın ismi Esma İdil adını koydum. Bu yıl ise kızımın adını verdiğim fidan ve alana dikilen diğer fidanların yani arkadaşlarının doğum gününü kutladım. Sergilediğim bu performansta doğum günü hediyesi olarak biraz toprak ve bir çam kozalağı hediye ettik. Hem Esma İdil isimli çam fidanı hem de diğer fidanlarla çok güzel bir gün geçirdik. Gelecek nesil olan çocuklarımıza en önemli değerlerden biri olan doğayı geleceğe taşıma adına çok önemli bir çalışma."