Fidanlarını aldığı ülkeye meyvelerini ihraç edecek - Son Dakika

Fidanlarını aldığı ülkeye meyvelerini ihraç edecek

17.10.2020 11:11

Antalya'da tropikal meyveler üzerine üretim yapan Hüsnü Çakır, denemek için İngiltere'den fidanlarını getirdiği narenciye türlerinin meyvesini, bu ülkeye ihraç etmeye hazırlanıyor.

Antalya'da tropikal meyveler üzerine üretim yapan Hüsnü Çakır, denemek için İngiltere'den fidanlarını getirdiği narenciye türlerinin meyvesini, bu ülkeye ihraç etmeye hazırlanıyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (BATEM) turunçgil ıslahı ve yetiştiriciliği konusunda çalışan Dr. Zeynep Eryılmaz, tropikal bölgelerde yetişen ve C vitamini değeri yüksek olduğu belirtilen limelerin farklı türleri üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Islah edilerek, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dikimi yapılan narenciyelerin ilk denemelerinde başarılı olundu. Girişimci Hüsnü Çakır da İngiltere'de limelerin çeşitleri üzerine eğitim aldı, fidan getirtti.

Çakır, Serik ilçesinde bahçe kurarak, meyvenin 7 türünü üretmeyi başardı.

BATEM ile koordineli şekilde üretimini sürdüren Çakır, iki yılda ürün elde etti. Meyvelerin numunesini İngiltere'ye gönderen Çakır, buradan yoğun talep gelince, ülkede tropikal meyveler üzerine şirket kurdu. Antalya'da üretilen yeni narenciye çeşidi, kargo uçakla İngiltere'ye gönderilecek.

İngiltere'de kilogramı 180-200 liradan alıcı bulduğu belirtilen yeni narenciye çeşidi, dünya mutfaklarının yanı sıra ilaç sanayisinde de yoğun olarak kullanılıyor.

"Yılın 12 ayı meyve alıyoruz"

Üretici Çakır, AA muhabirine, bahçesinde Avustralya Parmak Limi olarak da bilinen finger, blood, kaffir ve rangpur başta olmak üzere limenin 7 çeşidini yetiştirdiğini söyledi.

Yeni tür narenciye üretimine meraktan başladığını anlatan Çakır, "Geçen sene iç piyasaya verdik. Lüks oteller alıyor, özellikle Alman ve İngiliz oteller zinciri çok tercih ediyor. Bu yıl ürünlerin tamamını, kargo uçakla yurt dışına götüreceğiz. Kilogramını 180-200 liradan alıyorlar. Numune gönderdim, çok beğendiler." dedi.

Limelerin dünya mutfağında kullanıldığını belirten Çakır, "Yılın 12 ayı meyve alıyoruz. Sürekli başında meyve ve çiçek var. Zirai ilaç kullanmıyoruz. Portakal, mandalina veya limondan elde ettiğimiz geliri bu yeni narenciye türleriyle 6'ya, 8'e katlıyoruz. İlk etapta İngiltere'ye satacağız. Almanya, İsviçre ve Fransa'dan da talep var." diye konuştu.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü de turunçgil yetiştiriciliğinde virüsten ari fidan üretimiyle üreticilere uzun yıllardan beri destek olduklarını, yeni narenciye türünün üretimi için de talep edenlere fidan desteği sağlayacaklarını söyledi.

"Ağacın tüm parçalarının sanayisi var"

Turunçgiller üzerine çalışma yürüten Zeynep Eryılmaz da yeni bir tür olan limelerin artık Türkiye'de yetiştirilebildiğini dile getirdi.

Eryılmaz, limelerin dünya ticaretinde oldukça önemli yere sahip olduğunu bildirdi.

Finger Lime'nin (Avustralya Parmak Limi) "turunçgillerin havyarı" olarak da isimlendirildiğini belirten Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca çiçek açıyor. Tropik iklimlerde 12 ay meyve veriyor. Diğer turunçgillerden farkı, özellikle son yıllarda yapılan araştırmalara göre besin içerikleri daha değerli. Tadı, aroması diğer turunçgil türlerine göre daha üstün. C vitamini değeri çok daha yüksek. Tatlı ve ekşi çeşitleri var. ABD ve Avrupa ülkeleri ile Rusya'da çok yoğun tüketiliyor. Yaprakları, çekirdekleri dahil ağacın tüm parçalarının sanayisi var."

Fidanlarını aldığı ülkeye meyvelerini ihraç edecek
Fidanlarını aldığı ülkeye meyvelerini ihraç edecek
Fidanlarını aldığı ülkeye meyvelerini ihraç edecek
Fidanlarını aldığı ülkeye meyvelerini ihraç edecek

Narenciye, İngiltere, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fidanlarını aldığı ülkeye meyvelerini ihraç edecek - Son Dakika

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