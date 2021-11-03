Üye Girişi
Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor - Son Dakika

Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor

03.11.2021 11:49

Türkiye'nin, önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Fidanlı Mahallesi'nde, yıllık 25 milyon çeşitli türlerde ağaç fidanı yetiştirilerek Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor.

Türkiye'nin, önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Fidanlı Mahallesi'nde, yıllık 25 milyon çeşitli türlerde ağaç fidanı yetiştirilerek Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor.

Yaklaşık 60 yıldan beri başta zeytin, nar, narenciye olmak üzere çeşitli ağaç türlerinin fidanlarının yetiştirildiği 3 bin 246 nüfuslu mahallenin tamamına yakını fidan yetiştiriciliğiyle uğraşıyor.

Fidanlı Mahallesi'ndeki yetiştiriciler, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep aldıkları ve 26 çeşidini ürettikleri zeytin, nar ve narenciye fidanlarıyla markalaşmayı hedefliyor.

Aralarında ev hanımlarının da olduğu mahalle sakinleri fidan bahçelerinde çalışarak günlük 100 ila 300 lira arasında gelir elde ediyor.

Mahalle çevre bölgelerden fidan yetiştirme işinde çalışmak isteyenlere de istihdam imkanı sağlıyor.

-"Fidanlı mahallemizin yüzde 97'si geçimini fidancılıkla karşılıyor"

Fidanlı Mahallesi Muhtarı Serkan Mışraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde üretilen fidanların oldukça kaliteli olduğunu söyledi.

İklim özellikleri nedeniyle mahallelerinin bazı türlerin fidanlarının yetiştirilmesi için oldukça uygun olduğunu anlatan Mışraklı, bölgelerindeki sertifikalı üretilen fidanların markalaşması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Fidancılığın mahalle sakinlerinin temel geçim kaynağı olduğunu aktaran Mışraklı, şöyle konuştu:

"Fidanlı Mahallemiz zeytin ve narenciye fidanı üretimin adeta merkezi konumunda yer almaktadır. Burada 26 çeşit zeytin, nar ve narenciye fidanı yetiştiriliyor ve yılda 25 milyon fidan üreterek Türkiye'nin tüm illeriyle yurt dışına ulaştırıyoruz. Mahallemizdeki vatandaşlarımızın hemen hepsi geçimini fidancılıkla sağlamaktadırlar. Toprak alanının genişletilmesiyle üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Fidanlı Mahallemizin yüzde 97'si geçimini fidancılıkla karşılıyor. Ayrıca çevremizdeki 6 mahalleden de gelip bu sektörde çalışarak kazanç sağlayan vatandaşlarımız mevcuttur."

Çalışanların günlük 100 ila 300 lira arasında ücretler aldığını aktaran Mışraklı, sertifikalı yetiştirilen fidanların yoğun olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Pakistan'a gönderildiğini ifade etti.

"Adından da anlaşılacağı gibi mahallemizin tek geçim kaynağı fidancılıktır"

Fidan üreticisi Samet Ateş de 20 yılı aşkın süredir fidancılık işinde olduklarını belirtti.

Fidancılıkta marka haline gelmek istediklerini kaydeden Ateş, sertifikalı fidan üretimiyle adlarını daha çok duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Herkesin ekmeğini bu işten kazandığını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Adından da anlaşılacağı gibi mahallemizin tek geçim kaynağı fidancılıktır. Çevre mahallelerden gelenlerle yaklaşık 5 bin kişi bu işten ekmek parasını kazanıyor. Tüm narenciye çeşitleriyle yılda 25 milyon fidan üretimi yapıyoruz, çok şükür kazancımız iyi, mahallemizde bin dekar arazi üzerinde fidancılık üretimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Fidan üreticisi Ali Çağlar da, 20 yıldır fidancılık sektöründe olduklarını Türkiye'nin birçok iline fidan gönderdiklerini anlattı.

Ürettikleri zeytin, nar ve narenciye fidanlarının birinci sınıf olduğunu anımsatan Çağlar, fidan fiyatlarının 7-8 lira arasında değiştiğini ve verim kapasitesinin emsallerine göre daha iyi olduğuna dikkati çekti.

Fidancılık işine alıştıklarını ve tüm mahalle olarak tek geçim kaynaklarının bu iş olduğunu anımsatan Çağlar, fidancılık mesleğinin zor ancak zevkli bir iş olduğunu kaydetti.

"Tüm mahalle sakinleri ve ailem gibi benim de geçim kaynağım fidancılık sektörüdür"

Mahalle sakinlerinden fidan işçisi Yıldız Yılmaz, "Fidanın yetişmesindeki en önemli aşama aşılamadır. Tohumdan satış anına kadar geçen sürede birden çok işlem yapılıyor. Ancak en önemli işlem aşılama, ben de bu işte görev alıyorum, fidanların satışından önceki son işlemi budur. Tüm mahalle sakinleri ve ailem gibi benim de geçim kaynağım fidancılık sektörüdür. İşimi severek yapıyorum, bir ağacın yetişmesinde katkı sağladığım için mutluyum." diye konuştu.

Fidan işinde çalışan Çağla Ateş ise zahmetli olsa da sevdiği işi yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Günde 8 saat aşı ve fidan bağlama işinde görev aldığını anlatan Ateş, "Fidanlarımızın 2-3 ay gibi aşı ve bağlama işleri sürüyor. Tohumdan fidan oluşum sürecindeki en önemli işlem arasında aşılama geliyor. Günlük 300 lira kazanarak ailemin geçimine katkı sağlıyorum, işimi severek yapıyorum buradaki tüm mahalle sakinlerimiz bu işte görev alıyorlar."dedi.

Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor
Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor
Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor
Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor
Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor

Narenciye, Samandağ, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu 12:24 Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi 11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı 11:57 İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak 11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı 11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi

Son Dakika Haberleri
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar         
12:20
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi         
11:59
Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor         
11:58
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda         
10:54
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 12:38:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement