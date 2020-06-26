Fide dikmek istediği bahçesinde 'el bombası' buldu - Son Dakika

TOKAT'ın Zile ilçesinde, bahçesine fide dikmek isteyen Dursun Ergin (63), çapa yaptığı sırada toprağa gömülü el bombası buldu. Bomba, uzman ekiplerce imha edilirken, soruşturma başlatıldı.
Zile ilçe merkezinde İstasyon Mahallesi'ndeki evine İstanbul'dan düğün için 1 hafta önce gelen Dursun Ergin, yan bahçesindeki alana fide dikmek istedi. Ergin, bahçedeki ağacın kökünü çapaladığı sırada toprak altında gazete ve poşete sarılı bir cisim fark etti. Poşeti açan Ergin, içinde el bombası olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha ekibi, el bombasını evin yanındaki boş arazide fünye ile patlatarak imha etti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.