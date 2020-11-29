FIDE Engelliler Çevrim İçi Satranç Olimpiyatı'nın ilk aşaması sona erdi

1. FIDE Engelliler Çevrim İçi Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama maçları sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 takım arasından ilk 4 takımın yarı final aşamasına çıkacağı şampiyonada Rusya 1, Ukrayna 3, Polonya 1 ve Rusya 2 takımları yarı final aşamasına geçti.

Türkiye 1 takımı 8 puan, Türkiye 4 takımı 7 puan, Türkiye 2 takımı 6 puan ve Türkiye 3 takımı 5 puan ile şampiyonayı tamamladı.