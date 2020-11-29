FIDE Engelliler Çevrim İçi Satranç Olimpiyatı'nın ilk aşaması sona erdi - Son Dakika

FIDE Engelliler Çevrim İçi Satranç Olimpiyatı'nın ilk aşaması sona erdi

29.11.2020 20:11
FIDE Engelliler Çevrim İçi Satranç Olimpiyatı'nın ilk aşaması sona erdi, System.String[]

1. FIDE Engelliler Çevrim İçi Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama maçları sona erdi.

1. FIDE Engelliler Çevrim İçi Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama maçları sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 takım arasından ilk 4 takımın yarı final aşamasına çıkacağı şampiyonada Rusya 1, Ukrayna 3, Polonya 1 ve Rusya 2 takımları yarı final aşamasına geçti.

Türkiye 1 takımı 8 puan, Türkiye 4 takımı 7 puan, Türkiye 2 takımı 6 puan ve Türkiye 3 takımı 5 puan ile şampiyonayı tamamladı.

Türkiye, Polonya, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIDE Engelliler Çevrim İçi Satranç Olimpiyatı'nın ilk aşaması sona erdi - Son Dakika Spor


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