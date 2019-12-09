FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası Ankara'da başladı

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası başkent Ankara 'da başladı. Şampiyona, Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde 14 Aralık 'a kadar devam edecek.

Ankara'da düzenlenen ve 24 ülkeden sporcunun katıldığı turnuva aynı zamanda 2020 yılında gerçekleşecek olan 1'inci Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası öncesinde organize edilen ilk satranç şampiyonası olma özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, organizasyonun çok önemli olduğuna vurgu yaparak, 1'inci Fide Konfederasyon Kupası'nın iki önemi var. İlk defa düzenleniyor olması, ülkemizde yapılıyor olması çok önemli ama takım halinde bir turnuva olduğu için de son derece önemli. Bu kupa, 4 kıtadan, Asya Avrupa , Amerika, Afrika ve Türkiye ile ana sponsor olan ülke Rusya 'dan olmak üzere karma bir takımla yani 5 takımla yapılan bir organizasyon. Takımlar 6 kişiden oluşuyor ve en az 1 kadın olma zorunluluğu var. 5 takım, 4 kıta diyoruz ama 24 ülkeden katılım var. O nedenle dünyayı kapsayan engelliler için çok önemli bir turnuva dedi.

ENGELLİLER İLE İLGİLİ YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLARA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Başkan Tulay, Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, Dünyanın her tarafından gelen bu sporcular, Ankara'ya gelerek aslında engellerini satrançla mat ettiklerini ispatlamış sporcular. Biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak engellilerle ilgili yaptığımız organizasyonlara çok önem veriyoruz ama böylesi önemli konfederasyon kupasını ülkemizde düzenlemek, Türkiye Satranç Federasyonu olarak organize etmek çok önemli. Rusya ve Türkiye çok iyi ilişkiler içerisinde olan iki ülke. 3 Türk, 3 Rus sporcudan oluşan bir karma takımla da burada yer almış olduk. Özellikle Türkiye Satranç Federasyonu'nun yaptığı organizasyonlar, uluslararası anlamda düzenlenen turnuvalardaki organizasyon becerisi son derece önemli. O nedenle Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) bize güveniyor. Ben aynı zamanda FIDE Asbaşkanıyım. Aynı zamanda bu organizasyonun Türkiye'de yapılmasının bir başka nedeni de Rosatom. Bu konfederasyonun ilk ayağı 7 Aralık'ta Mersin'de başladı. Dünyaca büyük usta, yaşayan efsane Karpov geldi. Oradaki sporcularla maç yaptı. Antrenör ve sporculara kısa bir seminer verdi diye konuştu.

- Karaaslanankara