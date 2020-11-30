FIDE Engelliler Online Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama sona erdi. 60 takım arasında ilk 4 sırada yer alan "Rusya 1", "Ukrayna 3", "Polonya 1" ve "Rusya 2" takımları yarı finalist oldu.

Engelliler Komisyonu (DIS) katkıları ile düzenlenen 1'inci FIDE Engelliler Online Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden dört takım başlangıç sıralamasında başarılı sonuçlar aldı. "Türkiye 1" takımı 8 puan, "Türkiye 4" takımı 7 puan, "Türkiye 2" takımı 6 puan ve "Türkiye 3" takımı 5 puan ile şampiyonayı tamamladı.