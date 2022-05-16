Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü - Son Dakika
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Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü

16.05.2022 12:03
Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir fidelikte sabah saatlerinde yangın çıktı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir fidelikte sabah saatlerinde yangın çıktı. Lojman olarak kullanılan iki katlı ev tamamen yandı.

Olay, sabah saat 09.00 civarında meydana geldi. Fidelikte çalışanların ikamet ettiği Topallı Mahallesi'ndeki iki katlı lojman henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın ihbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın söndürüldü.

"Can kaybı yok"

Yangınla ilgili bilgi veren işletme sahibi Hüseyin Satılmış, "Sabah saat 09.00 gibi seslere geldim. Geldim yangın çıkmış. Ne olduğunu ve neyden kaynaklandığını bilmiyorum. Viyol olduğu için bunlar petrol türevi olduğu için çok hızlandı. İtfaiyede geç kalınca hızlandı. Can kaybı yok. Fide üretimimizde sorun yok. Sadece ev vardı o yandı. Herkese yardımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

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Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü - Son Dakika


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