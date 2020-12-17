Fide üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü (3) - Son Dakika

Fide üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü (3)

Adana'da, fide üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da, fide üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gübre ve plastik fide kasalarının da tutuşmasıyla büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, fide seralarına sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışması da tamamlanan tesisteki yangın söndürüldü. Öte yandan, ekiplerin müdahalesine yardım ettiği sırada dumandan etkilenen tesis çalışanı bir Suriyeli, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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