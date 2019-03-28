Fide Üretimi Köyün Geçim Kaynağı Oldu

Siirt
'in Baykan
ilçesine bağlı Ulaştı köyünde, devletin verdiği teşvikler sayesinde vatandaşlar, seralarda fide üretimini yaparak geçimlerini sağlıyor.
Baykan ilçesine bağlı 200 haneli Ulaştı köyünde devletin verdiği teşvikler sayesinde seracılık gelişti. Günün ilk ışıklarında seralarına giderek, domates, biber ve patlıcan fide yetiştiriciliği yapan vatandaşlar, yörenin fide ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, 2007 yılında Ulaştı köyünde başlatılan seracılık projesiyle köylülerin ilk defa seracılıkla tanıştığını, köyde 20 dönümlük alanda seralarda fide üretimi yapıldığını söyledi.
Fidelerin bölgenin büyük bir ihtiyacını karşıladığını belirten Demirhan, "Çiftçilerimiz bölgenin ciddi anlamda sebze fide ihtiyacını karşılamaktadır. Bizim için pilot bir köy oldu. Seracılık ilimizde yaygın olarak yapılmayan bir sektör. Ulaştı köyümüzle başlayan çalışmanın diğer köylerde de yapılmasını amaçlıyoruz." dedi.
Seracılığın küçük araziden yüksek verim ve yüksek kar sağlanan bir sektör olduğunu kaydeden Demirhan, köylülerin gelir elde ettikçe bu sektörün yayılacağını anlattı.
Demirhan, yapacakları çalışmalarla bu tür seracılık yapan köylerin sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.
Baykan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Tardu da köyün çok çalışkan olduğunu ve büyük bölümünün seracılıkla uğraştığını kaydetti.
Köy halkının çiftçilikle uğraştığını belirten Tardu, "Devlet desteğiyle köy halkı modern tarıma kavuştu. Köye yaklaşık bir milyon liralık gelir sağlanıyor. Bölgenin fide ihtiyacı büyük ölçüde burada karşılanıyor." diye konuştu.
Çiftçilerden 4 çocuk babası Vedat Hazar (36) ise fide üreterek geçimini sağladığını söyledi. Van
, Muş
, Iğdır
ve Erzurum
'a kadar ürünlerini gönderdiklerini belirten Hazar, domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştirdiklerini bildirdi.
9 çocuk babası Feracettin Hazar (50) da 30 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Ailecek geçimimizi bu işle sağlıyoruz." dedi.
Nuran Hazar ise modern tarım sayesinde geçmiş yıllara oranla daha fazla ürün yetiştirebildiklerini aktardı.