Son Dakika Haberleri: Fidelity'den Kripto Para Emanet Hizmeti

Fidelity'den Kripto Para Emanet Hizmeti

43 dakika önce

– ABD merkezli yatırım şirketi Fidelity, gelecek birkaç ay içinde kripto para birimleri emanet hizmeti sunacağını duyurdu.

Fidelity'den Kripto Para Emanet Hizmeti, System.String[]
ABD merkezli yatırım şirketi Fidelity, gelecek birkaç ay içinde kripto para birimleri emanet hizmeti sunacağını duyurdu.

Coindesk'te yer alan habere göre Fidelity Dijital Varlık Hizmetleri (FDAS) ismi verilen hizmetin seçili varlıklarda hizmete sunulduğu belirtilirken, şirket açıklamasında şu değerlendirmeler yapıldı:

"Ön hizmetlerimiz üzerinde çalışmaya devam ederken, seçkin müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Gelecek birkaç ay içerisinde talep, yetki ve diğer faktörleri de göz önüne alarak bütün müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz."

FDAS Direktörü Tom Jessop, söz konusu hizmetin 2019'un ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacağı bilgisini verirken, Bloomberg'de yer alan habere göre ise şirketin söz konusu hizmeti Mart ayında piyasaya süreceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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