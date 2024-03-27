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Varlık yönetim devi Fidelity, kripto para piyasalarına olan bağlılığını bir adım daha ileri taşıyarak Ethereum tabanlı bir Spot Borsa Yatırım Fonu (ETF) için SEC'e başvuruda bulundu.

Fidelity, SEC'e Ethereum Tabanlı Spot ETF Başvurusunda Bulundu

Dünyanın en büyük varlık yönetim firmalarından biri olan Fidelity, kripto para piyasasına olan inancını bir kez daha gösterdi. 4,5 trilyon dolarlık varlığı yöneten dev kuruluş, Ethereum'a dayalı bir Spot Borsa Yatırım Fonu (ETF) için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvurusunu yaptı.

Fidelity'nin bu yeni teklifi, Ethereum (ETH) stake etme özelliğini de içeriyor. Bu özellik, yatırımcıların sahip oldukları ETH'leri kilitlemelerine ve karşılığında ek ETH kazanmalarına olanak tanıyor.

Fidelity'nin bu adımı, SEC'in yılın başlarında Fidelity'nin de dahil olduğu 11 firmanın Bitcoin ETF'lerini onaylamasından sonra geldi. Bu onaylar, kripto para piyasasında bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, Bitcoin fiyatının Mart ayında 73.000 dolarlık rekor seviyeye ulaşmasına katkıda bulundu.

Son olarak Fidelity, Ethereum'a dayalı Spot ETF için ilk başvurusunu Kasım 2023'te yapmıştı. BlackRock, VanEck ve ARK Invest gibi sektörün diğer önemli isimleri de Ethereum ETF başvurularında bulundu.