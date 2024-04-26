Fidelity'nin Bitcoin ETF'si İlk Kez Çıkış Kaydetti - Son Dakika
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Fidelity'nin Bitcoin ETF'si İlk Kez Çıkış Kaydetti

Fidelity\'nin Bitcoin ETF\'si İlk Kez Çıkış Kaydetti

Fidelity'nin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), piyasalarda dikkat çeken bir çıkış yaşadı. Perşembe günü kaydedilen 22,61 milyon dolarlık net çıkış, sektördeki diğer fonlarla birlikte toplamda 217,58 milyon dolarlık bir kayba neden oldu. Grayscale, Ark Invest ve 21Shares ortak fonu, Valkyrie ve Bitwise fonları da kayıplar yaşadı.

26.04.2024 15:52  Güncelleme: 15:59
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Fidelity'nin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), sonunda ilk büyük çıkışını yaşadı ve piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. Perşembe günü kaydedilen 22,61 milyon dolarlık net çıkış, sektördeki diğer fonlarla birlikte toplamda 217,58 milyon dolarlık bir kayba neden oldu.

Fidelity'nin Bitcoin ETF'sinde Büyük Çıkış

Fidelity'nin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), lansmanından bu yana ilk defa büyük bir fon çıkışı yaşadı. Perşembe günü, fon 22,61 milyon dolarlık net çıkış göstererek, Ocak ayındaki başlangıcından bu yana en yüksek günlük kaybını kaydetti. SoSoValue'ın verilerine göre bu çıkış, ABD'deki diğer Bitcoin fonlarıyla birlikte toplamda 217,58 milyon dolarlık bir kayba yol açtı.

Grayscale, dönüştürülen ETF'sinde 139,37 milyon dolarlık bir düşüş yaşarken, Ark Invest ve 21Shares ortak fonundan 31,34 milyon dolar çekildi. Valkyrie ve Bitwise fonları sırasıyla 20,16 milyon ve 6 milyon dolar kaybetti. Buna karşın Franklin Templeton'ın EZBC fonu, 1,87 milyon dolar ile günü net girişle kapatan tek fon oldu.

BlackRock'ın IBIT fonu ise, 71 gün süren pozitif akış serisini sonlandırarak hem Çarşamba hem de Perşembe günleri herhangi bir fon hareketi kaydetmedi. Bloomberg ETF Analisti James Seyffart, ETF'lerde sıfır akışın sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti.

Son olarak NH Yatırım ve Menkul Değerler analisti Hong Song-uk, gün içindeki bir notunda, Bitcoin yarılanma etkinliği sonrasında fon girişlerinin esasen var olmadığını söyledi. Hong, "Yakın vadede dikkatleri Bitcoin'e odaklayan herhangi bir takip olayı yok." ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA: Fidelity'nin Bitcoin ETF'si İlk Kez Çıkış Kaydetti - Son Dakika
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