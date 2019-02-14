FidoRento ile Kaş'ta Günlük Villa ve Daire Kirala!

Mükemmel yaratılmış doğanın içerisinde lüks özelliklere sahip Kaş kiralık villa seçenekleriyle unutulmaz bir tatile hazır olun.

Evlilik yıl dönümü, balayı, arkadaş grupları, aileler ve doyasıya bir Kaş Tatili için özel Fidorento villaları aradığınız konforu sunuyor. Unutulmaz bir tatil geçirmek için Fidorento villaları aradığınız özelliklere sahip. Sektörde on bir senedir hizmet veren firma, özel dekore edilmiş villalarıyla unutulmaz bir yaz tatili sunuyor.

Kaş bölgesi tatil bölgesi Antalya'nın batısında yer alıyor. Mis gibi orman havası, berrak deniz ve huzur veren gökyüzü hepsi bir arada bulunuyor. Kaş ilçesinin denizle iç içe manzarası, tatilcileri mest ediyor.

Şehir hayatının stresinden kurtulup huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için Kaş'ta kiralık villa mükemmel bir seçenek. Bütün bir yılın stresini Kaş tatili ile atabilirsiniz. Kaş'ta villa kiralayarak bu mükemmel doğanın içerisinde unutulmaz bir yaz mevsimi geçirebilirsiniz. Mükemmel plaj ve doğanın yanı sıra antik kent kalıntıları da gezilmeye değer.

İstediğiniz Kaş Kiralık Villa Seçeneklerini Tercih Edebilirsiniz

Güvenli seçeneklerle villa kiralama hizmeti sunan Fidorento, pratik rezervasyon seçeneklerine sahiptir. Korunaklı ve korunaksız bir çok Kaş kiralık villa seçeneği mevcut.

Muhafazakâr özelliklere sahip korunaklı mekanlar, jakuzili ve çocuk havuzlu tasarımlar ve balayı için özel tasarlanan seçenekler tercih edilebilir. Villa Pilu, Kapari, Bella Vista, Pilu, Sedir, Defne, Rüya, Paradise ve daha fazlası Fidorento'nun Kaş Kiralık villa sayfasında.

Kaş Kiralık Villa Seçeneklerinde Sözleşme Usulü Tercih Ediliyor

1- Villa kiralama işleminde rezervasyon sistemi takip ediliyor.

2- Rezervasyondan vazgeçmeniz sitede yazılı halde bulunan iptal politikaları baz alınıyor.

3- Elektrik, su ve internet kira bedelinin içerisinde.

4- Villalar temiz bir şekilde teslim ediliyor. İkinci bir temizlik isterseniz rezervasyon sırasında alabiliyorsunuz.

5- Acil durumlarda firmayı istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

6- Dilerseniz rezervasyonunuzla beraber transfer ve hoşgeldin paketleri alabilmeniz de mümkün. Fidorento sizi havaalanından alıyor tatilinizi geçireceğiniz evinize getiriyor ve dilerseniz tatiliniz sonrasında yine havaalanına bırakıyor.

Villalardaki bütün eşyalar son modeldir. Yeni ve lüks özellikleriyle oldukça kaliteli tasarım özelliklerine sahiptir. Kaş kiralık villa seçeneklerinde havuz temizliği ve bahçe temizliği düzenli bir şekilde yapılıyor. Ev içerisinde temizliği kendiniz yapmak isterseniz elektrikli süpürge bile bulunuyor.

Kaş kiralık villa seçeneklerinde mutfak için gerekli olan bütün malzemeler bulunuyor. Ayrıca çarşaf gibi ihtiyaçlar için de firma yardımcı oluyor. Bebekli ve çocuklu aileler için gerekli malzemeler de tedarik edilmektedir. Kaş kiralık villa hizmetinde aradığınız bütün imkanlar mevcuttur. Klima ve ısıtma seçenekleri de unutulmamış. Mükemmel bir tatil için her şey düşünülmüş.

Kaş Kiralık Villa Hizmetinde Güvenilirlik Ön Planda

Sıradan birçok firmaya nazaran güvenilir seçeneklere sahip olan Fidorento, ömür boyu unutulmayacak tatil fırsatları sunuyor. Sözleşmeli Kaş kiralık villa seçenekleri sayesinde herhangi bir problem çıkmıyor. Villalarda gerekli bütün eşyalar bulunduğu için eşya taşımak zorunda değilsiniz. Huzurlu ve mutlu bir tatil için bütün şartlar oluşturuluyor.

Harika Kaş Kiralık Villa Seçenekleri

Göz kamaştırıcı manzarası ile büyüleyici özelliklere sahip bu villa seçenekleri, ulaşım problemi yaşamıyor. Kaş kiralık villa seçeneklerinde merkezi konum özelliğinin yanı sıra güvenlik problemi de yaşanmıyor. Muhafazakâr kesim için özel korunaklı seçenekler, ailesiyle gözlerden uzak güzel bir tatil geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat...

Balayı için güvenli ve merkezi konumda villa seçenekleri de sizlere bekliyor. Jakuzili seçeneklerin yanı sıra özel dekor çalışmaları balayı kategorisinde özel hazırlanıyor. Lüks villaların terasında ve bahçesinde manzaranın keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Ormanlık, deniz kenarı ve şehir merkezi kategorisinde birçok Kaş kiralık villa seçeneği bulunuyor. Bu villa seçeneklerini istediğiniz gibi kiralayabilirsiniz.