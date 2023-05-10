Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldüren kapıcı, polisle birlikte aramalara katılmış - Son Dakika
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Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldüren kapıcı, polisle birlikte aramalara katılmış

10.05.2023 08:42

Mersin'de kapıcı Hasan C., görev yaptığı sitedeki bir ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin euro fidye istedi. Parayı alamayan kapıcı, çocuğu boğarak öldürdü. Çocuğun cansız bedeni bodrum katta bulunurken site sakinleri, "Şaşırtıcı durum şu; biz kapıcıyla birlikte çocuğu aradık. En son polisler bodruma bakmak istiyor ama arama kararı istiyor. Sonra polislerin gittiğini zannedip, kendi aşağı inip çocuğu halıya sararken suçüstü yakalandı." dedi.

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda çocuğu serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü

KAPICI GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan C. gözaltına alındı. Bodrum katın anahtarının sadece kapıcıda olduğu, olay günü ise sitenin güvenlik kameralarının kapalı olduğu öne sürüldü.

Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü

"KAPICI DA BİZİMLE ÇOCUĞU ARADI"

Enes Öter isimli site sakini, dün çocuğun okuldan geldikten sonra ortadan kaybolduğunu belirterek, "Polisler buraya geliyor. Zaten kapıcı sitenin kameralarını dün kesmiş. Bunu daha önce planlamış. Dün kapıcı ile damadı bodruma inerken benim kardeşim görüyor. Şaşırtıcı durum şu; biz kapıcıyla birlikte çocuğu aradık. En son polisler bodruma bakmak istiyor ama kapıcı arama kararı istiyor. Daha sonra polislerin gittiğini zannedip, kendi aşağı inip çocuğu halıya sararken suçüstü yakalandı. Aile Suriyeli ve kuyumcu. Çocukları karşılığında 400 Euro fidye istemişler. Eğer polislere haber verirlerse öldüreceklerini söylemişler ve zaten öldürmüş" dedi.

Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü

UYUŞTURUCU KULLANIRKEN YAKALANMIŞ

Site sakinlerinden Melek Erden ise kapıcının 1,5 yıl önce uyuşturucu kullanırken gördüğünü belirterek, "Bunu yöneticiye de komşulara da söyledim. Bizim çocuklarımızın can güvenliği yok dedim. Ben birçok kere bu kapıcıyla karakolluk oldum. Bugüne kadar hep bir yolunu bulup, kurtuluyordu. Olayı duyunca çok üzüldüm ve halen şoktayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldüren kapıcı, polisle birlikte aramalara katılmış - Son Dakika


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