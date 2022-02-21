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FİDYE İÇİN KAÇIRILAN 2 SURİYELİ, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI - Son Dakika

FİDYE İÇİN KAÇIRILAN 2 SURİYELİ, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI

21.02.2022 11:42

VAN'ın Başkale ilçesinde 5 kişinin silah zoruyla kaçırıp ailelerinden fidye istediği Suriye uyruklu 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde 5 kişinin silah zoruyla kaçırıp ailelerinden fidye istediği Suriye uyruklu 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Başkale ilçesinde bir grup, Suriye uyruklu 2 kişiyi kaçırıp, görüntülerini çekerek ailelerine gönderip fidye istedi. Ailelerin ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 Suriyeli kurtarıldı. Onları silah zoruyla alıkoyup, para ve değerli eşyalarını alan, tehdit edip yaralayan K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİDYE İÇİN KAÇIRILAN 2 SURİYELİ, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI
FİDYE İÇİN KAÇIRILAN 2 SURİYELİ, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI
FİDYE İÇİN KAÇIRILAN 2 SURİYELİ, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİDYE İÇİN KAÇIRILAN 2 SURİYELİ, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI - Son Dakika


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