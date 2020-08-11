Fidye için kaçırılan Afgan, elleri ve gözleri bağlı halde bulunarak kurtarıldı - Son Dakika

Başkent'te fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu kişi, Gasp Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla, gözleri ve elleri bağlanmış şekilde bulunarak kurtarıldı.

4 yıldır Türkiye'de yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Afganistan uyruklu Muhammed R., arkadaşı H.M'ye 15 gündür ulaşamadığı gerekçesi ile polise başvurdu. Hacıbayram Mahallesi'nde ikamet eden H.M.'nin ifadeleri doğrultusunda polis çalışmalara başladı. Muhammed R. 1 Ağustos'ta H.M.'nin Afganistan'da bulunan ailesinin kendisine bir resim ve video gönderdiğini, H.M.'nin kaçırılmış olduğunu ve kendilerinden 15 bin dolar istendiğini belirtti. Fidye isteyen kişilerin parayı göndermezlerse H.M.'yi öldürecekleri yönünde tehdit ettiklerini belirtti. Telefonla aileyi birkaç kez aradıklarını, para için süre verdiklerini, arayan kişilerin de Farsça konuştuklarını, ayrıca mesajları da Farsça ilettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.M. kaybolmadan önce iş görüşmesi yaptığını ve telefondaki kişinin inşaat işi var diyerek H.M.'yi çağırdığını belirledi. Telefonda yapılan incelemede numaranın Afgan Z.S. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Zanlılar cezaevine gönderildi

Zanlının ifadeleri doğrultusunda H.M.'nin, Mamak'ta bir arkadaşına ait adreste tutulduğu belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.M.'yi adreste elleri kolları bağlı şekilde buldu. Kurtarılan Afganistan vatandaşı polis ekiplerine teşekkür ederken, gözaltına alınan Z.S. ve arkadaşı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA