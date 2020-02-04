Fidye için kaçırılan Afgan kurtarıldı - Son Dakika

Kadıköy'de fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu kişi, Beykoz'da düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Afganistan uyruklu Hayatullah A, arkadaşı Faizullah R. ve arkadaşının bulduğu kişiler tarafından 22 Ocak 2020 tarihinde kaçırılarak işkence gördü ve ailesinden serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para istendi.

Hayatullah A.'nın ailesinin polise başvurması üzerine fidye isteyen şüphelilerle 26 Ocak 2020 tarihinde Kadıköy Salı Pazarı civarında buluşuldu. Polisin takibe aldığı şüpheliler Abdullah Z. ve Lal Muhmad T. Fikirtepe Mandıra Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesinden Hayatullah A.'nın yerinin öğrenilmesiyle Kadıköy ve Beykoz ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince bu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaçırılan Hayatullah A, kurtarılırken evde bulunan, kaçırma ve işkence olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler Abdullah A, Ali Kaan A. ve 18 yaşından küçük M.N. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada işkence için kullanıldığı değerlendirilen 2 bıçak, demir zincir ve elektrik kablosuna el konuldu.

İşkence anlarını kaydetmişler

Şüphelilerin mağdura işkence yapıp videoya çektikleri ve bu görüntüleri Suudi Arabistan'da bulunan amcasına göndererek fidye istedikleri bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.