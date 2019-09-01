Son Dakika Haberleri: Fidye için suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı
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Fidye için suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı

2 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Suriye uyruklu M.M.'yi kaçıran ve vücudunda sigara söndürerek işkence yaptıktan sonra eşi S.E.'yi arayıp fidye isteyen 10 şüpheliden 8'i, polisin yaptığı baskınla yakalandı.

Fidye için suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Suriye uyruklu M.M.'yi kaçıran ve vücudunda sigara söndürerek işkence yaptıktan sonra eşi S.E.'yi arayıp fidye isteyen 10 şüpheliden 8'i, polisin yaptığı baskınla yakalandı. Şüpheliler mahkemece tutuklanırken, firari 2 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı. M.M. ise hastanede tedaviye alındı.

Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne iki gün önce gelen Suriye uyruklu S.E., kendisini telefonla arayan kişilerin kocası M.M.'yi kaçırdıklarını ve serbest kalması için kendisinden 6 bin TL fidye istediklerini söyledi. S.E. ayrıca şüphelilerin eğer fidyeyi vermezse M.M.'yi öldüreceklerini söylediğini belirterek şikayette bulundu. Bunun üzerine, çalışma başlatan Asayiş Büro Ekipleri, S.E.'den şüphelilerin fidyeyi vermesi için belirledikleri adresi aldı. S.E. ile birlikte adrese giden ekipler, parayı almak için gelen M.Ç., Ş.K. ve Suriye uyruklu A.H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından polis, M.M.'nin tutulduğu adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.M. ile birlikte diğer şüpheliler de yakalandı. Vücudunda sigara yanıkları olduğu belirlenen M.M. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan S.K., M.G.,  E.Y., T.Ç, İ.C., A.H., M.Ç. ve Ş.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'gasp' ve 'eziyet' suçlarından tutuklandı.

Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Darıca, Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:56 Kaynak: DHA
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