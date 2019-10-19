Son Dakika Haberleri: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası
Son Dakika Spor FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası

FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası

1 saat önce

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite turnuvasında milli sporcu İrem Karamete altın madalya kazandı.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite turnuvasında milli sporcu İrem Karamete altın madalya kazandı.

FIE ve Türkiye Eskrim Federasyonunca Manavgat ilçesinde düzenlenen 22 ülkeden 91 sporcunun katıldığı turnuva başladı.

Turnuvada ilk gün gerçekleştirilen ve 33 sporcunun mücadele ettiği flöre branşının finalinde milli sporcu İrem Karamete, Japon rakibi Haruka Yanoka ile karşılaştı. Karşılaşmadan 15-8'lik skorla galip ayrılan Karamete, altın madalyanın sahibi oldu.

Karamete'ye madalyasını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı verdi.

Turnuva yarın kılıç branşı müsabakalarıyla devam edecek.

Atalı, turnuvanın ilk günün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, puanların Tokyo Olimpiyatları'na katılım için önemli olduğunu ve Karamete'nin olimpiyatlara katılmasını istediklerini söyledi.

Karamete ise sezonun yeni başladığını ve çok iyi çalıştığını belirtti.

Olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini aktaran Karamete, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurguladı.

FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Bakan Akar'dan harekatı eleştiren ülkelere tepki: Siz ne yapardınız? ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 00:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]