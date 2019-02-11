FIFA 19'daki Penaltı Mekaniklerinin Bozuk Olduğunu Gösteren Videolar

Pek çok oyun eleştirmenine göre FIFA 19, son yılların en iyi futbol oyunlarından biri olmayı başardı. FIFA 17'nin üzerine çok ciddi iyileştirmeler getirmiş olan FIFA 18'den bile daha iyi olmayı başaran FIFA 19, hem Xbox hem PC hem de PlayStation oyuncularına muhteşem bir futbol deneyimi yaşatıyor.FIFA 19 muhteşem bir oyun olsa da oyunun çok önemli bir 'hatası' bulunuyor; penaltılar. Aslına bakarsanız penaltı mekanikleri oyuncuları memnun edecek şekilde oluşturulmuş durumda. Penaltı pozisyonlarında hem atışı kullanan, hem de kurtarışı yapan kişinin yapması gerekenler son derece basit.Penaltılar ile ilgili asıl sorun, mekaniklerin deyim yerindeyse bozuk olması. Öyle ki; bazın ne yaparsanız yapın penaltıyı kurtarmak mümkün olmuyor. Kaleciyi doğru yere yönlendirseniz dahi sanki elini zeytinyağıyla ovalamışcasına top ellerinin arasından kayıp gidiyor. Bu da zaten penaltı kararıyla cezalandırılmış olan takımın iki kere cezalandırılması anlamına geliyor.Bu durumdan fazlasıyla şikayetçi olan FIFA oyuncuları, şikayetlerini Reddit'e yükledikleri videolarla dile getirdiler. Aşağıdaki videolardan da izleyebileceğiniz gibi FIFA 19'da penaltı mekanikleri inanılmaz derecede sorunlu çalışıyor ve bir anlamda oyuncuların emeklerini yiyip bitiriyor.