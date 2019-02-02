FIFA 19 Verilerine Göre Ara Transfer Döneminde Süper Lig'e Gelen Oyuncuların Potansiyelleri
21 dakika önce
Transferler bir yandan taraftarları heyecanlandırırken, bir yandan FIFA oyuncularını da heyecanlandırıyor.
31 Ocak 00.00 itibariyle 2018-2019 sezonunun ara transfer dönemi sona erdi. Bu transfer döneminde de birçok kulüp bir yandan elindeki oyuncuları çıkarırken diğer yandan da takımdaki eksik ve yetersiz pozisyonlarını doldurmaya çalıştı. İşte transfer sezonunda yapılan transferler ve FIFA 19'daki potansiyelleri:
Mbaye Diagne
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a
Ortalama: 75
Potansiyel: 76
Miha Zajc
Empoli'den Fenerbahçe'ye
Ortalama: 75
Potansiyel: 82
Shinji Kagawa
Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a
Ortalama: 80
Potansiyel: 80
Christian Luyindama
Standard Liege'den Galatasaray'a
Ortalama: 75
Potansiyel: 80
Isimat Mirin
PSV'den Beşiktaş'a
Ortalama: 73
Potansiyel: 74
Serdar Aziz
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye
Ortalama: 77
Potansiyel: 79
Konstantinos Mitroglou
Marsilya'dan Galatasaray'a
Ortalama: 77
Potansiyel: 77
Robinho
Sivasspor'dan Başakşehir'e
Ortalama: 77
Potansiyel: 77
Victor Moses
Cheslea'den Fenerbahçe'ye
Ortalama: 78
Potansiyel: 78
Marcao
Chaves'den Galatasaray'a
Ortalama: 72
Potansiyel: 78
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22
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