FIFA 19 Verilerine Göre Ara Transfer Döneminde Süper Lig'e Gelen Oyuncuların Potansiyelleri

31 Ocak 00.00 itibariyle 2018-2019 sezonunun ara transfer dönemi sona erdi. Bu transfer döneminde de birçok kulüp bir yandan elindeki oyuncuları çıkarırken diğer yandan da takımdaki eksik ve yetersiz pozisyonlarını doldurmaya çalıştı. İşte transfer sezonunda yapılan transferler ve FIFA 19'daki potansiyelleri:Mbaye DiagneKasımpaşa'dan Galatasaray'aOrtalama: 75Potansiyel: 76Miha ZajcEmpoli'den Fenerbahçe'yeOrtalama: 75Potansiyel: 82Shinji KagawaBorussia Dortmund'dan Beşiktaş'aOrtalama: 80Potansiyel: 80Christian LuyindamaStandard Liege'den Galatasaray'aOrtalama: 75Potansiyel: 80Isimat MirinPSV'den Beşiktaş'aOrtalama: 73Potansiyel: 74Serdar AzizGalatasaray'dan Fenerbahçe'yeOrtalama: 77Potansiyel: 79Konstantinos MitroglouMarsilya'dan Galatasaray'aOrtalama: 77Potansiyel: 77RobinhoSivasspor'dan Başakşehir'eOrtalama: 77Potansiyel: 77Victor MosesCheslea'den Fenerbahçe'yeOrtalama: 78Potansiyel: 78MarcaoChaves'den Galatasaray'aOrtalama: 72Potansiyel: 78