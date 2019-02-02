Son Dakika Haberleri: FIFA 19 Verilerine Göre Ara Transfer Döneminde Süper Lig'e Gelen Oyuncuların Potansiyelleri

FIFA 19 Verilerine Göre Ara Transfer Döneminde Süper Lig'e Gelen Oyuncuların Potansiyelleri

21 dakika önce

Transferler bir yandan taraftarları heyecanlandırırken, bir yandan FIFA oyuncularını da heyecanlandırıyor.

FIFA 19 Verilerine Göre Ara Transfer Döneminde Süper Lig'e Gelen Oyuncuların Potansiyelleri, System.String[]
31 Ocak 00.00 itibariyle 2018-2019 sezonunun ara transfer dönemi sona erdi. Bu transfer döneminde de birçok kulüp bir yandan elindeki oyuncuları çıkarırken diğer yandan da takımdaki eksik ve yetersiz pozisyonlarını doldurmaya çalıştı. İşte transfer sezonunda yapılan transferler ve FIFA 19'daki potansiyelleri:

Mbaye Diagne



Kasımpaşa'dan Galatasaray'a

Ortalama: 75

Potansiyel: 76

Miha Zajc



Empoli'den Fenerbahçe'ye

Ortalama: 75

Potansiyel: 82

Shinji Kagawa



Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a

Ortalama: 80

Potansiyel: 80

Christian Luyindama



Standard Liege'den Galatasaray'a

Ortalama: 75

Potansiyel: 80

Isimat Mirin



PSV'den Beşiktaş'a

Ortalama: 73

Potansiyel: 74

Serdar Aziz



Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye

Ortalama: 77

Potansiyel: 79

Konstantinos Mitroglou



Marsilya'dan Galatasaray'a

Ortalama: 77

Potansiyel: 77

Robinho



Sivasspor'dan Başakşehir'e

Ortalama: 77

Potansiyel: 77

Victor Moses



Cheslea'den Fenerbahçe'ye

Ortalama: 78

Potansiyel: 78

Marcao



Chaves'den Galatasaray'a

Ortalama: 72

Potansiyel: 78
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 

Kasımpaşa, Sivasspor, Başakşehir, Borussia Dortmund, Teknoloji
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