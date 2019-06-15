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FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon Ukrayna

3 saat önce

Polonya'nın ev sahipliğindeki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın şampiyonu, Güney Kore'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Ukrayna oldu.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon Ukrayna, System.String[]

Polonya'nın ev sahipliğindeki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın şampiyonu, Güney Kore'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Ukrayna oldu.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın final mücadelesi Polonya'nın Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynandı. Ukrayna'yı şampiyonluğa ulaştıran golleri  34'üncü ve 52'nci dakikalarda Vladyslav Supriaha, 89'uncu dakikada Heorhii Tsitaishvili kaydederken, Güney Kore'nin tek golünü ise 5'inci dakikada Kang-in Lee attı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:57 Kaynak: DHA
Polonya, Güney Kore, Ukrayna, Spor
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