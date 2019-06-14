Son Dakika Haberleri: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası yarın sahibini bulacak
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FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası yarın sahibini bulacak

55 dakika önce

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın final maçı, yarın Güney Kore ile Ukrayna arasında oynanacak.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası yarın sahibini bulacak, System.String[]
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın final maçı, yarın Güney Kore ile Ukrayna arasında oynanacak.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada Güney Kore ile Ukrayna, şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Finale böyle geldiler
Kupada finale yükselen takımlardan Ukrayna; Katar, ABD ve Nijerya ile birlikte yer aldığı D Grubu'nu 7 puanla lider bitirdi.
Ukrayna, son 16 turunda Panama'yı 4-1, çeyrek finalde Kolombiya ve yarı finalde İtalya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup ederek finale çıkmayı başardı.
Diğer finalist Güney Kore; Portekiz, Güney Afrika ve Arjantin ile F Grubu'nda mücadele etti. Topladığı 6 puanla Arjantin'in ardından averajla ikinci sırada yer alan Güney Kore, son 16 turuna adını yazdırdı.
Son 16 turunda Japonya'yı 1-0'la geçen Güney Kore, çeyrek finalde normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 tamamlanan maçta penaltı atışları sonucu Senegal'i saf dışı bıraktı. Güney Kore, yarı finalde de Ekvador'u 1-0 yenerek finalist oldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:38 Kaynak: AA
Polonya, Ukrayna, Güney Kore, Spor
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