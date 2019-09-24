FIFA 2020 Türkiye'de ilk kez Metropol İstanbul'da!

Metropol İstanbul, 26 Eylül Perşembe günü saat 12: 00'de ilk kez halka açık olarak gerçekleştirilecek FIFA 2020 lansman partisinde, birbirinden önemli isimleri ağırlayacak. Fernando Muslera ve Anıl Piyancı'nın katılımıyla düzenlenecek lansmanda Güntekin Onay, İsmail Şenol, Seyhan Şaşko, Bora Koçyiğit, Hakan Baş, Emir Aral, Serdar Ekrem Şirin gibi isimler de yer alacak.



Büyük derbi canlı yayınlanacak



FIFA 2020'nin ilk kez oynanacağı lansmanda ilk maç sürpriz isimlerle dolu. Muslera ve Anıl Piyancı'dan oluşan bir takım ünlü spor insanları, Güntekin Onay ve İsmail Şenol'la karşılaşacaklar. Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak bu zorlu mücadeleyi başarılı spor spikeri Seyhan Şaşko aktaracak.



Gün boyu etkinlik serisi



FIFA 2020 lansman partisinde günboyu birbirinden eğlenceli aktiviteler ve paneller yer alacak. Katılımcılar saat 18.00'e kadar alandaki birçok bilgisayarda EA Sports FIFA'nın dünden bugüne piyasaya çıkan tüm oyunlarını tecrübe etme imkanı bulacaklar. Saat 15.00'te Murat Yenersoy'un moderatorlüğünde Sergen (FutTorun), Ege Arseven, Yunus FC'nin katılımıyla "Gamer Paneli", 16.30'da Seyhan Şaşko'nun moderatörlüğünde Bora Koçyiğit, Emir Aral, Hakan Baş ve Serdar Ekrem Şirin "E-Spor'un Geleceği Paneli" etkinlikleri gerçekleştirilecek.



FIFA 2020 lansman partisi, başarılı rapci Anıl Piyanci'nin vereceği halka açık konserle saat 22.00'de son bulacak.