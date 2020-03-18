FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika Spor

FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ileri bir tarihe ertelendi

6 saat önce

FIFA, Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ileri bir tarihe ertelendi, System.String[]

FIFA, Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle bir yıl erteleme kararının ardından, FIFA Konseyi video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği konsey toplantısınının ardından yapılan yazılı açıklamada, gerek Avrupa Futbol Şampiyonası gerekse de Kupa Amerika ile çakışmaması için 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ilk kez Çin'de düzenlenecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın hangi tarihte yapılacağına FIFA'nın gelecekteki toplantılarında karar verileceği ifade edildi.

Infantino ise karara ilişkin, "Bu istisnai durum, istisnai önlemler ve kararlar alınmasını gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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